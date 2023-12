¡Intentaron de todo! Yiddá Eslava confiesa que fue a terapia para salvar su matrimonio con Julián Zucchi

Yiddá Eslava contó detalles de lo que fue su matrimonio con Julián Zucchi. Todos quedamos sorprendidos cuando la parejita anunció su separación hace poquito, pero ahora Yiddá se abre y cuenta que intentaron salvar su relación con una dosis fuerte de terapia de pareja.

Yiddá Eslava confiesa que llevó terapia con Julián Zucchi

En una conversación sincera con un medio local, Yiddá reveló que las cosas no estaban bien con Julián. Pero ojo, que sí le pusieron ganas. Ambos se metieron en terapia para intentar salvar la familia, aunque parece que la lucha fue dura y decidieron tomar caminos distintos. Ahora, ellos continúan siendo siendo amigos por el bien de sus hijos.

«Ha sido una lucha constante. Estábamos en terapia ya hace bastante tiempo luchando por la familia y seguimos luchando por la familia, por eso decidimos separarnos», confesó Yiddá Eslava. Y sí, Yiddá es de las que cierran capítulos sin dar marcha atrás. ¿Será definitivo este adiós o habrá chance de una vuelta en el futuro?

Al ser consultada sobre seguir trabajando con Julián Zucchi, Yiddá enfatizó que ella tiene las cosas claras y que es de las personas que cierran etapas sin mirar atrás.

«Sí, cuando tienes las cosas claras, creo que sí. Soy de las personas que cuando cierro ciclos es porque estoy completamente segura de eso. Soy muy creyente de la película ‘Retroceder nunca, jamás’ ja, ja, ja…», señaló.

Julián no muy feliz y Yiddá explica su pérdida de peso

Pero eso no es todo. Parece que Julián no se sintió muy feliz cuando Yiddá llevó a un galán argentino a la alfombra roja de «Isla Bonita». En ese momento las cámaras están grabando y aseguró que Yiddá debió promocionar el estreno de su película «Sí mi amor 3». «Ahí tengo que hablar, yo ahí me enojé obviamente, si va a presentar a un galán argentino, que lo haga en el estreno de nuestra película», dijo,

Según él, «Yiddá está hermosa, está divina, está más linda, y tiene el derecho de conocer a hombres, ella los puede conocer en muchos lados, pero ¿justo en la alfombra roja?».

«Yo estaba en Argentina y me empieza a sonar el teléfono. Yo no estaba enterado de nada, no sabía. No me incomodó el chico, me incomodó el lugar, tú vas por una alfombra, están todas las cámaras de televisión y todo», agregó Julián Zucchi.

Por otro lado, Yiddá Eslava aclaró que no está bajando de peso para recuperar a Julián. La actriz, siempre con su gracia, dejó en claro que la inteligencia es más importante que cualquier aspecto físico.

Con el corazón en la mano, Yiddá Eslava también habló de su cambio físico, explicando que su salud es lo más importante y que está haciendo cambios por su bienestar. Decidió ponerse en régimen, pero desmintió que sea para atraer a Zucchi nuevamente. «Así gordita traqueteo con furia ja, ja, ja. Yo soy una creyente de que la inteligencia supera cualquier poto», soltó. ¡Qué tal declaración!