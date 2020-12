Compartir Facebook

Las figuras de Yo Soy, Maricarmen Marín, Katia Palma y hasta Johanna San Miguel se conmovieron hasta las lágrimas luego de que escuchar como los imitadores de Django y de Enrique Guzmán interpretaran la icónica canción ‘Ven a mi casa esta Navidad’.

Las conductoras de televisión no pudieron frenar sus lágrimas y terminaron llorando tras la increíble presentación de Navidad en plenas fiestas de fin de año.

Al terminar de cantar, el conductor Christian Rivero mencionó que esta canción no solo tocó al público, sino a ellos también debido a que tiene una letra bastante conmovedora.

“Sentimos ese distanciamiento para proteger a los nuestros”, comentó al respecto.

Por su parte, Maricarmen Marín manifestó que se sintió tocada por esta interpretación y agradeció al equipo por la sorpresa. La verdad ya no podíamos más con este musical. Somos una familia muy linda, con la que me ha tocado compartir y me siento muy orgullosa de estar aquí y compartir con todos ustedes”.

