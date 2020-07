Intervienen ‘centros de masajes’ que funcionaban como prostíbulos en Jirón de la Unión

Compartir Facebook

Por fuera parecían tranquilos centros de masajes pero al interior de desarrollaba el negocio de la prostitución. La Policía Nacional junto con la Municipalidad de Lima clausuró tres locales donde se ejercía el meretricio, bajo la fachada de centros de masajes terapéuticos, en la conocida galería Vía Veneto, ubicada en la cuadra 8 del Jirón de la Unión, en el Cercado de Lima.

Se supo que los locales no contaban con las medidas de seguridad ni salubridad necesarias; incluso uno de ellos no tenía licencia de funcionamiento ni certificado de Defensa Civil. Estos lugares eran peligrosos focos infecciosos, pues no contaban con agua potable. Además, había riesgo eléctrico, pues no tenían sistema de puesta a tierra y mantenían tableros eléctricos sobredimensionados.

En cada local había colchonetas deterioradas y en condiciones antihigiénicas, baños sucios y sin tachos de basura. Asimismo, objetos que obstaculizaban el libre tránsito: banquetas, mochilas y vitrinas con productos en mal estado, varios de los cuales estaban en el piso.

La comuna clausuró dichos espacios y multó a los representantes con dos unidades impositivas tributarias, equivalentes a S/8,600; en total, deberán pagar S/25,800. De otro lado, las mujeres intervenidas fueron trasladadas a la comisaría de Alfonso Ugarte para las diligencias de ley.