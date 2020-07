Compartir Facebook

Ex capitán de Los Retadores está dispuesto a someterse a un tratamiento experimental de plasmas para salvar vidas de pacientes infectados.

¡Curado! El modelo Mario Irivarren reapareció en la emisión del último programa de ‘Esto es guerra’ y reveló que se encuentra recuperado del coronavirus. El chico reality lució con buen semblante y manifestó que se encuentra listo para reincorporarse al programa.

“Ya me dieron el alta, me hice la prueba molecular, ya no tengo Covid 19. Yo solo estoy esperando para volver que me llame el productor, por lo menos ya empecé a entrenar”, dijo la popular ‘Calavera coqueta’.

Asimismo, Irivarren indicó que siempre se mantuvo de buen ánimo, pese a lo complicado de la enfermedad; y aconsejó a las personas que tienen el virus no caer en desesperación y cuidarse.

“Me siento súper, tanto bien físico como anímicamente, fueron días difíciles cuando me enteré de la enfermedad. La mente es muy poderosa, pensar en positivo sirve para que todo sea más asimilable. Afortunadamente, no pasé por una etapa grave de la enfermedad, sino una etapa suave, nunca perdí el optimismo, la buena actitud y el positivismo”, indicó.

DONARÁ PLASMA

El chico reality afirmó que está “dispuesto” a someterse a un tratamiento experimental con transfusiones de plasma para salvar la vida de pacientes de Covid-19. Además, mencionó que por información médica tenía conocimiento que una persona contagiada del coronavirus era fuente de transmisión durante los 10 primeros días, luego continúa con la carga viral pero no era un foco infeccioso.

LO QUIEREN LA OTRA SEMANA

Por su parte, Gian Piero Díaz mencionó que tanto él como su compañera Jazmín Pinedo conversaron con el productor de EEG, y según lo previsto, el retorno de Mario Irivarren podría darse la siguiente semana.