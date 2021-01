Irven Ávila elogia a Roberto Mosquera: “Es una persona especial”

Compartir Facebook

Irven Ávila expresó su felicidad por volver a Sporting Cristal y espera seguir haciendo historia en el club en el que está a un gol de alcanzar el centenar de anotaciones. Además, tuvo palabras de agradecimiento y elogio al técnico Roberto Mosquera, quien lo dirigió en Sport Huancayo, además que lo pidió como refuerzo en el 2012, cuando asumió por primera vez la conducción del equipo cervecero.

“Roberto es una persona especial para mí, lo aprecio mucho no solo por lo profesional que es, sino porque fue una persona que se acercó a mí a los 18 años y me dijo lo que tenía que seguir. Gracias a sus palabras y a mi trabajo he cumplido parte de mis sueños.

Estoy feliz de volver a trabajar con Roberto”, dijo el atacante quien ayer fue presentado de manera oficial en Sporting Cristal. Sobre los motivos que tuvo para volver al cuadro celeste, Ávila expresó: “Fue por la gente, la hinchada, la historia del club.

Retornar a mi casa, cumplir objetivos, mucha gente me habla de los 100 goles, trascender en Copa son cosas que me han ilusionado”, detalló el delantero. Finalmente, Ávila declaró que tiene muchas ganas de jugar junto a Jorge Cazulo, quien podría anunciar su retiro en las próximas horas. “Mientras no vea nada oficial de parte del club o del jugador, mi deseo está intacto. Mi ilusión es poder jugar con él”, expresó Irven Ávila .