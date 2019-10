Isabel Acevedo arremete contra Christian Domínguez

Luego del ampay protagonizado por Christian Domínguez donde se le ve besando a su compañera de trabajo Pamela Franco, su ex pareja, Isabel Acevedo, salió a hablar y marcó distancia del cumbiambero. La bailarina manifestó que no pone las manos al fuego por el cantante, con quien mantuvo tres años de romance.

“Yo sé con qué persona me he metido y no pongo las manos al fuego por él. Quiero ver qué más sale, porque cuando uno acaba (la relación) empieza a salir todo”, dijo la popular “Chabelita” en comunicación telefónica con el programa ‘Domingo Al día’.

Por su parte, Christian Domínguez habló sobre el extraño mensaje que dejó su ex pareja luego de su ruptura sentimental y reconoció ser “una cruz” para ella.

“Se liberó de este peso grande, de esta cruz grande que soy. Entiendo su final porque no va a poder superar temas que no tolera. No le puedo echar la culpa a ella de no poder superar eso. Ha tolerado muchas cosas por estar con esta cruz”, dijo el artista

Además, hizo un mea culpa y reconoció que fue un error salir a pocos días de finalizado su romance con la bailarina Pamela Franco.

Con respecto a alguna posibilidad de que la popular ‘Chabelita’ se quede con sus carros, el cantante fue claro y sentenció que no cree que lo haría pues la conoce. “Tengo un carro y ella tiene su carro. Están a su nombre porque yo tengo un proceso de divorcio de un matrimonio de 18 años atrás. ¿Si se quedaría con los carros? No. Sé con quién he estado”, sostuvo.