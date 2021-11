Isabel Acevedo orgullosa de su triunfo en ‘Reinas del show’: “Lo logré con nombre propio”

Compartir Facebook

La nueva ‘Reina del show’, Isabel Acevedo, llegó como invitada especial al set de ‘América Hoy’ y como era de suponer, fue recibida con bombos y platillos luego de su sacrificio y trabajo en el programa de Gisela Valcárcel.

Tras levantar la copa y ponerse la corona de reina, Isabel Acevedo conversó largo y extenso de lo que fue su participación en la segunda temporada de ‘Reinas del show’, donde tuvo que medirse a las poderosas, Brenda Carvalho, Gabriela Herrera, Diana Sánchez o Vania Bludau.

En dicho programa de la mañana, la bailarina manifestó el nerviosismo que sintió antes que Gisela diga el nombre de la ganadora y reveló que el día fue muy emocionante, recordando en esa fecha tan importante a su padre fallecido.

“Lo logré con una nombre propio, lo logré (…) Se lo dedico a mi papito que está en el cielo”, dijo ‘Chabelita’ conmovida.

«Quiero que me engrían», ‘Chabelita’ confirma tener nuevo galán

Este último sábado en el programa de Gisela Valcárcel Reinas del Show la popular ‘Chabelita’ reveló que después de dos años soltera se está dando una nueva oportunidad en el amor pero que se está tomando las cosas con calma porque primero quiere conocer bien esa persona antes de formalizar algún tipo de relación.

Como se recuerda ‘Chabelita’ estuvo en una relación con un famosos cumbiambero que tiempo después le terminaría por estar con otra mujer del mundo de la música.

Isabel reveló que si misterioso galán vive en Estados Unidos pero no quiso revelar de quien se trataba ya que prefiero mantenerlo bajo ‘cuatro llaves’ su vida personal.

Tilsa Lozano no desaprovechó el momento y le hizo recordar a un ex saliente con quien se le había vinculado meses atrás. «Él no es, eso ya fue ya pasaron dos meses», dijo Isabel.

