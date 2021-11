Isabel Acevedo se coronó como la ‘Reina del show’ tras vencer a Brenda y Gabriela

Compartir Facebook

Isabel Acevedo logró tumbarse a Brenda Carvalho y Gabriela Herrera y se coronó como la ‘Reina del show’ segunda temporada tras sorprender a los jurados con sus impecables bailes.

La competencia no estuvo nada fácil para ‘Chabelita’, pues tenía como contrincantes a Brenda Carvalho, ya ganadora del Gran show en alguna oportunidad, la jovencita Gabriela Herrera talentosísima, o una Diana Sánchez y Vania Bludau, ya experimentadas en el baile.

Gala tras gala, Isabel Acevedo logró demostrar todo su talento en los diferentes géneros y junto a su pareja de baile, Jimmy, se ganaron todo el reconocimiento.

Isabel Acevedo quiere incursionar en un futuro en la conducción

«Sí, me gustaría que me den la oportunidad de ser reportera, ahí podría desempeñarme mejor, de repente, aprender a vocalizar bien y a responder más rápido, como se requiere en televisión. En un futuro, me gustaría conducir un programa de televisión, como siempre digo, “una nunca deja de aprender” comentó Isabel Acevedo.

La ‘Chabelita’ también fue preguntada por Janet Baboza, quien aprovechó para darle unos consejitos. «Sí los comentarios vienen de Janet, quien es una persona que tiene muchos años en la conducción, los tomo de manera profesional. La conducción es algo que recién estoy aprendiendo, siempre he bailado y aunque soy comunicadora, me especialice en el área de publicidad».

No pierde la ilusión con nueva relación a distancia: “Si hay amor, todo es posible”

“Me estoy yendo con mi familia, son (vacaciones) merecidas. Hace tiempo que no voy y quiero disfrutar, ver a mis amigas allá, mis amigos y así. Hemos estado haciendo colaboraciones, avanzando y conociendo”, señaló ‘la chabelita’.

Asimismo, reveló que tiene un saliente allá en Estados Unidos, con el que mantiene una relación a distancia. Ella dijo que aprovechará su viaje para poder verlo, pues para ella sí es posible llevar una relación a distancia si lo que prima es el amor.

“Claro, hay que darnos tiempo para todo. No es fácil (llevar una relación a distancia), pero si hay amor todo es posible. Si, hago videollamadas all day (todo el día). Este mes dejé el inglés, pero ya el próximo será intensivo”, expresó ‘la chabelita’.

