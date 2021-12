Isabel Acevedo se recursea dando clases de baile en Estados unidos

Compartir Facebook

La ganadora de ‘Reinas del show’ hace uso de su título para recursearse en Estados Unidos haciendo lo que más ama. La bailarina aprovecha sus vacaciones en tierras gringas para enseñar clases de baile.

Como se sabe, aquella temporada de ‘Reinas del show’, la ‘Chabelita’ hizo historia al dejar atrás a grandes contrincantes como Brenda Carvalho, Gabriela Herrera, Vania Bludau o Diana Sánchez. Ahora, tiene proyectos profesionales, pero por el momento la pasa bien en los ‘Yunaites’.

Este hecho fue difundido por ‘América Hoy’. Dicho programa evidenció a Isabel Acevedo enseñando en tierras gringas.

La ‘Reina del show’: “Lo logré con nombre propio”

La nueva ‘Reina del show’, Isabel Acevedo, llegó como invitada especial al set de ‘América Hoy’ y como era de suponer, fue recibida con bombos y platillos luego de su sacrificio y trabajo en el programa de Gisela Valcárcel.

Tras levantar la copa y ponerse la corona de reina, Isabel Acevedo conversó largo y extenso de lo que fue su participación en la segunda temporada de ‘Reinas del show’, donde tuvo que medirse a las poderosas, Brenda Carvalho, Gabriela Herrera, Diana Sánchez o Vania Bludau.

En dicho programa de la mañana, la bailarina manifestó el nerviosismo que sintió antes que Gisela diga el nombre de la ganadora y reveló que el día fue muy emocionante, recordando en esa fecha tan importante a su padre fallecido. “Lo logré con una nombre propio, lo logré (…) Se lo dedico a mi papito que está en el cielo”, dijo ‘Chabelita’ conmovida.

«Quiero que me engrían», ‘Chabelita’ confirma tener nuevo galán

Como se recuerda ‘Chabelita’ estuvo en una relación con un famoso cumbiambero que tiempo después le terminaría por estar con otra mujer del mundo de la música.

Isabel reveló que si misterioso galán vive en Estados Unidos pero no quiso revelar de quien se trataba ya que prefiero mantenerlo bajo ‘cuatro llaves’ su vida personal.

Tilsa Lozano no desaprovechó el momento y le hizo recordar a un ex saliente con quien se le había vinculado meses atrás. «Él no es, eso ya fue ya pasaron dos meses», dijo Isabel.

