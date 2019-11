Isabel Acevedo sobre Christian Domínguez: “Ya pasé la página”

La bailarina, Isabel Acevedo, se confesó para las cámaras de ‘Domingo al día’ y reveló que ya dio vuelta a la página sobre la relación de tres años que vivió con Christian Domínguez.

“Me he enfocado tanto en mi familia, en mi trabajo, en mis amigos, que si veo algo, ya no me afecta. Uno tiene que saber sobrellevar la situación, yo estoy tranquila, no lo menciono en ningún momento. Yo ya pasé la página”, indicó la popular ‘Chabelita’.

Además, indicó que las imágenes que salieron luego de su ruptura con el popular ‘wachimán’ pesaron para que ella lo pueda borrar de su corazón. “El amor no se pierde de la noche a la mañana. Las imágenes valen más que mil palabras. No quiero hablar más de él y que cada uno saque sus propias conclusiones”, señaló Isabel.

Por otro lado, Isabel es consciente que siempre será señalada como “la ex de Christian”, pero no se hace problemas. “Siempre voy a estar ahí, uno tiene que saber llevar la situación, estoy tranquila, no lo menciono. Sé que talvez tener que ser mencionada en algún programa como la ‘ex’, pero no queda otra que apechugar nada más, yo sabía a lo que me metía”, precisó la ‘Chabelita’.

SE IRÁ DE VIAJE CON MEXICANO

Como está suelta en plaza, Isabel jura que los pretendientes no le faltan, sin embargo un mexicano que conoció en su viaje a tierras aztecas le habría robado el corazón y mantendrían una conversación fluida. “Estamos coordinando para más adelante un viajecito, por alguna parte del mundo, pero todo bien. Estamos tranquilos (…) él tiene un parecido a Enrique Iglesias (risas). Me he ido a Guatemejor (risas) No, mentira”, expresó ilusionada la bailarina.