Isabel Acevedo y su mensaje tras ganar ‘Reinas del show’: “Los sueños sí se hacen realidad”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘chabelita’ se coronó como la ganadora de la segunda temporada de ‘Reinas del show’ y expresó unas emotivas palabras.

El día de ayer se llevó a cabo la gran final de ‘Reinas del show’, que enfrentó a Vania Bludau, Gabriela Herrera, Brenda Carvalho e Isabel Acevedo en su lucha por la corona. Vania fue la primera eliminada de la noche, lo que dejó la final en manos de Isabel Acevedo, Gabriela Herrera y Brenda Carvalho.

Cada una de las 3 mencionadas realizó tres rondas de baile que finalmente definirían a la ganadora del concurso. Finalmente, la popular ‘Chabelita’ superó a sus otras dos compañeras y fue mencionada como la campeona de la segunda temporada.

Isabel Acevedo se mostró muy feliz de poder ser la ganadora de la segunda temporada de ‘Reinas del show’ y a través de redes sociales compartió una emotiva frase: “Los sueños se vuelven realidad”. Esta frase acompañaba un clip de video en el que se veía el preciso momento en el que se coronó como ganadora.

En el programa, tras ser coronada como campeona, Isabel agradeció a su familia y dejó unas emotivas palabras. “Bailé con el corazón y eso quería dedicárselo a mi papá, a mi familia. De verdad, gracias a todas mis compañeras, a ti Gisela y a todo el jurado presente. No lo puedo creer, todavía estoy en shock”, dijo ‘chabelita’.

Mire también: Monique confiesa que se quiso quitar la vida tras el accidente en el Gran Show

Isabel Acevedo quiere incursionar en un futuro en la conducción

«Sí, me gustaría que me den la oportunidad de ser reportera, ahí podría desempeñarme mejor, de repente, aprender a vocalizar bien y a responder más rápido, como se requiere en televisión. En un futuro, me gustaría conducir un programa de televisión, como siempre digo, “una nunca deja de aprender” comentó Isabel Acevedo.

La ‘Chabelita’ también fue preguntada por Janet Baboza, quien aprovechó para darle unos consejitos. «Sí los comentarios vienen de Janet, quien es una persona que tiene muchos años en la conducción, los tomo de manera profesional. La conducción es algo que recién estoy aprendiendo, siempre he bailado y aunque soy comunicadora, me especialice en el área de publicidad».

Además: ¡Qué destreza! Claudio Pizarro debutó como comentarista en ESPN