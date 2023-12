Isabel Preysler minimiza la relación que tuvo con Mario Vargas Llosa: «La última ruptura no me dolió nada»

Isabel Preysler hizo estallar el programa español «El Hormiguero» con sus confesiones candentes. En una charla con el conductor Pablo Motos, la socialité (famosa de clase alta) afirmó estar feliz con su soltería y soltó un par de dardos a su ex Mario Vargas Llosa, quien fue su pareja por ocho años.

¿Qué dijo Isabel Preysler?

En medio de risas y aplausos del público, Isabel lo dijo todo en «El Hormiguero». Ella dejó claro que las heridas amorosas se curan con el tiempo: «Duelen menos las rupturas ahora, la última no me dolió nada, con los años todo duele menos».

Estas las declaraciones las dio a pocos días que se cumpla un año del anuncio de la ruptura con el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, la cual sucedió a finales del 2022. El sonado romance de Vargas Llosa e Isabel Preysler derivó en el divorcio del escritor peruano con Patricia Llosa, tras 50 años de matrimonio.

Luego del fin de la relación con Mario Vargas Llosa se vinculó a Isabel con varios pretendientes, pero ninguno de ellos fue confirmado como pareja. Por lo que al decir «la última (ruptura) no me dolió nada» se estaría claramente refiriendo al Nobel de Literatura peruano.

Isabel, en sintonía con el tono ameno del programa, admitió qué es lo que busca cuando está en pareja: «Yo tengo que admirar a la persona. Lo que más admiro es la inteligencia. Cuando encuentro a alguien inteligente, eso es un paso importante». Además, destacó la importancia del sentido del humor y la ternura en una relación.

La sinceridad de Isabel Preysler no tuvo límites. Sobre la posibilidad de volver a enamorarse, soltó: «Veo muy difícil volver a enamorarte de alguien en la actualidad, lo veo casi imposible, pero nunca se sabe».

¿Qué dijo Mario Vargas Llosa de Isabel? Y más detalles de Preysler

Pero, ¿qué dice Vargas Llosa sobre todo esto? En una entrevista con El País, el Nobel de Literatura subrayó que no hará más declaraciones sobre su relación con Isabel: «La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela». ¿Se viene un cuento, una canción o simplemente será un recuerdo?

Isabel Preysler en «El Hormiguero» no solo fue una entrevista, fue un espectáculo. La ‘reina de corazones’ mostró su lado más espontáneo y divertido. Desde críticas graciosas hasta confesiones impactantes, la socialité dejó boquiabierto a más de uno.

Cabe señalar que el apodo ‘reina de corazones‘ lo posee desde que se casó con el cantante Julio Iglesias en enero de 1971. Si bien es cierto se separaron en 1978. Isabel conservó el título mediáticamente. Además, desde entonces es protagonista de las portadas españolas por sus romances.

En resumen, la entrevista de Isabel Preysler en «El Hormiguero» fue como una montaña rusa de emociones. Y aún nos queda por descubrir qué sorpresas nos tiene preparadas la reina de corazones en el futuro o si volverá mencionar a su ex Mario Vargas Llosa, con quien tuvo una relación de 8 años.