Ismael Miranda es internado en Centro de Salud de Puerto Rico

El cantante de salsa, Ismael Miranda, fue internado en Centro de Salud de Puerto rico, ya que ha tenido una descompensación y presentar problemas físicos.

A través de un comunicado, “El niño bonito de la salsa” fue hospitalizado, pues tenía fuertes mareos y molestias para realizar su rutina diaria por lo que la familia prefirió tratarlo y que no empeore su estado de salud. Además, el cantante estará en el centro de salud hasta saber con exactitud el problema que presenta.

“De momento, nuestro querido Ismael Miranda, se encuentra descansando y a la espera de los exámenes realizados, estamos pendiente a la valoración de los doctores sobre los resultados y su evolución”, señala el comunicado.

Asimismo, la familia del salsero de 70 años pidió a todos sus seguidores que realicen una cadena de oración por la salud de Ismael Miranda y recuperarse más rápido. Cualquier mejora del salsero será informada de inmediato.

Como se recuerda, el cantante puertorriqueño se inició en los grupos “The 4 J’s” y “Little Jr and the classmates”. No obstante, alcanzó una gran popularidad a los 18 años, cuando integró “Fania All Stars”, siendo el artista más joven de la orquesta.

