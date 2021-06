Iván Cruz manda mensaje de apoyo a Guiller: “Estoy en constante oración”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El bolerista Iván Cruz comentó sobre Guiller, su colega y compadre que aún lucha contra el temible virus. El reconocido cantante nacional dijo que ora todos los días por la salud de quien considera su amigo.

“Me enteré que está malito, estoy en constante oración. Tengo una pequeña iglesia en mi vivienda y la utilizo para rezar por mi hermano Guiller y por todos, que pase esta epidemia que nos está matando, comentó a un medio local.

Pese a las adversidades, Guiller se mantiene firme en su lucha cual guerrero, sin embargo su hijo Santiago informó que aún permanece internado en el Hospital de Ate. “Está con respiración mecánica, no perdemos la fe”.

También te puede interesar: «El que puede, puede y el que que aplauda» Deysi Araujo se ‘vacila’ en Tulum

Además, el intérprete de “Me dices que te vas” reveló que aún no está sano al 100% luego de contraer el virus, sin embargo ya mucho mejor. “Acá, no al cien por ciento, pero gracias a Dios me estoy levantando cada día mejor. Sigo con mis terapias”, dijo.

La Tigresa del Oriente se reinventa a falta de shows

La cantante Judith Bustos, más conocida como La Tigresa del Oriente, lamentó que el rubro del entretenimiento haya sido duramente golpeado por el coronavirus. Ante la falta de show artísticos y el olvido del estado para los músicos, la mujer de 75 años ha decidido reinventarse y reabrir su peluquería.

También te puede interesar: Janet Barboza quiso dar el flash electoral

“A los artistas ya se nos acabaron los ahorros, he vendido mascarillas, hice polladas, he vendido mamelucos, he tratado de sobrevivir a esta pandemia porque las deudas no esperan.

Lamentablemente hemos sido olvidados, pero los peruanos somos fuerte y nos volvemos a levantar porque somos emprendedores, es por eso que estoy buscando una persona de confianza para que me apoye en la peluquería, porque recuerden que antes de dedicarme a la música fui estilista y tengo ese don en las manos que voy a volver a explotar”, dijo la cantante a través del hilo telefónico.

Asimismo, la ‘Tigresa’ aconsejó a todos los emprendedores que cumplan su sueño y que no se dejen caer. “Pese a los años que tengo, la gente me ha criticado mucho, pero yo no les hecho caso y he seguido siempre para delante como una buena luchadora y es lo mismo que les aconsejo a los jóvenes que luchen por sus objetivos, todo se puede lograr”, precisó La Tigresa del Oriente.

MIRA TAMBIÉN: Pancho Rodríguez y Facundo González volverán a ‘Esto es guerra’ luego del escándalo por privadito