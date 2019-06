Ivan Cruz alista show especial por el Día del Padre

Víctor Francisco de la Cruz Dávila conocido en el ambiente artístico como Iván Cruz se confesó con Diario Karibeña donde dio detalles de los proyectos que tiene para su carrera artística.

-Iván tienes varios años de carrera y tu voz sigue sonando…

A Dios gracias logré tener 12 discos de oro que son los clásicos que me pide la gente. El bolero nunca muere, el chachachá murió, el rock and roll murió, el merengue murió, todos los ritmos murieron, pero el bolero a nivel mundial nunca ha muerto.

-¿Esto a que se debe?

Porque tenemos un corazoncito. Hay a quienes engañan y sufren porque le fueron infieles y otros con corazoncito que se alegran porque aman. Donde hay un corazón, ahí está el bolero.

-Has estado por casi todo el mundo…

Ya he cantado en todos los países del mundo, por ejemplo el Día de la Madre lo celebré en Europa, tuve 3 actuaciones en Italia, 2 actuaciones en Francia y una en Madrid. Aparte en Fiestas Patrias estaré con todo mi orquesta en Japón.

-Y ahora harás un show especial por el Día del Padre….

Estoy organizando 5 horas de espectáculo en el Maracaná de Jesús María por el día del padre, será el viernes 14. Empezamos a las 9 de la noche y terminamos a las 2 de la mañana.

-Estas cerca a cumplir 50 años de vida artística…

Si, por eso el próximo año estoy celebrando los 50 años artísticos de Iván Cruz y lo voy a celebrar en cuatro estadios del Perú. Luego de eso, me voy a quedar definitivamente en Lima.

-¿Dejarás las giras por el mundo?

Si, ya no las haré porque el médico me ha dicho que descanse y haga mis cosas en Lima. Hace 20 años que no trabajo en Lima. Ya no tengo 40 años, tengo 73 años por eso me quedo definitivamente y si Dios me lo permite estaré cantando 10 años más.

-Se especuló últimamente sobre su estado de salud…

Parece ser que algunos colegas están diciendo que estoy agonizando, que estoy muy mal y algunos han puesto en sus redes sociales que ya me he muerto. De las manos de Dios no se va a escapar la gente que está poniendo eso, yo estoy muy bien.

¿Qué proyectos nuevos tienes para tu carrera?

Estoy vendiendo mi edificio de 7 pisos en el Callao, voy a comprar mi terreno de 500 m. en Lima y voy a hacer mi playa de estacionamiento en el primer piso y en el segundo piso voy a hacer mi teatro café que se va a llamar ‘El teatro del artista peruano’, porque ahí van a pasar todos los artistas de todos los géneros musicales.(César Quintanilla)