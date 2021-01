Compartir Facebook

El lateral de Universitario, Iván Santillán, desmintió los rumores que aseguraban que iba a salir del cuadro crema. “Tengo contrato con la ‘U’ todo el 2021, sería un loco o un tonto al decir que no me motiva jugar la Libertadores.

Creo que ningún jugador lo diría, se dijo mucho de mi tema, pero es la primera vez que salgo a hablar. De repente a alguien no le gustará mi estilo de juego, pero es así porque en la ‘U’ siempre habrá críticas. Sería un tonto si quisiera dejar a Universitario, estando en este torneo tan importante”, expresó el defensa. Santillán habló también sobre la pérdida del título ante Cristal.

“La verdad que fue una frustración no haber alcanzado el objetivo, que el hincha anhelaba. Me puso muy triste y me imagino que a los compañeros también. Hicimos el gran esfuerzo de llegar a la final, lastimosamente no se dio”, señaló el lateral.

Luego comentó lo siguiente: “Estar en Universitario te exige solo campeonar, no estar en el segundo lugar. Tuvimos un bache en la fase dos, que no sé si dejamos creer en nosotros porque éramos un gran grupo. Íbamos con las mismas ganas de entrenar”. El lateral de la ‘U’ lamentó el descenso de Alianza Lima.

“Uno nunca se ríe de la desgracia de tus compañeros, jamás toqué el tema, pero hay que respetar al colega de profesión”. Sobre la salida de Alejandro Hohberg comento: “siempre tuve buena amistad con él, le deseo lo mejor para su carrera”.