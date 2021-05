Ivana confirma embarazo: “He soñado toda mi vida con este momento”

Compartir Facebook

¡Agrandan la familia! La modelo Ivana Yturbe reveló que se encuentra embarazada de su pareja, el futbolista Beto da Silva, confirmando la ola de rumores que existían por su nuevo aspecto.

A través de una publicación, la “Princesa Inca” mostró la felicidad que la embarga, ya que por fin puede compartir esta noticia con sus seguidores. Incluso, aclaró que está cumpliendo un sueño que tuvo toda su vida.

“¡Embarazadísimos! ¡No saben lo felices que estamos de poder compartir con ustedes esta linda noticia! He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, mencionó Ivana Yturbe.

No obstante, no todo fue alegría, pues la modelo acotó que sufrió una pérdida que la afecto muchísimo emocionalmente. Por esta razón, esperó un tiempo para confirmar la noticia, ya que no quería volver a pasar por lo mismo.

“Quiero contarles también que convertirme en mamá no ha sido nada fácil, después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afecto mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestr@ bebit@!”, señaló Ivana.

Como se recuerda, existía una ola de rumores acerca que Ivana Yturbe se encontraba en la dulce espera. Sus propios seguidores le habían hecho notar ese cambio por las ropas holgadas que usaba.

