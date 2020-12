¡Ivana enamoradísima! primero quiere boda y luego bebitos

Compartir Facebook

¡Otras vez con la esperanza del bebito! Recordemos que hace unos días la bella Ivana Yturbe fue captada saliendo de un centro ginecológico. Las alarmas de dispararon y muchos se preguntaron si estaba en búsqueda de un bebito. Ahora la modelo lo grita a los 7 vientos.

Primero quiere el anillo

Tras la noticia de un posible embarazo, Ivana y Beto da Silva, su novio actual, acapararon portadas. Sin embargo, ‘Ivanita’ salió a aclarar la situación… la bella modelo sí quiere bebitos ‘incluso mucho antes de lo que creía’, pero primero quiere el anillo.

“Obviamente sí quiero ser mamá mucho más pronto de lo que pensé, pero todavía no, me estoy esperando, primero me quiero casar”, declaró Ivana a un medio local.

Viviendo juntos

El primer gran paso de esta parejita farandulera, es que por fin decidieron vivir juntos. Bueno… en sí, fue Ivana quien se fue al departamento de su futbolista favorito y dejó todo por vivir la experiencia completita.

Ivana, a diferencia de sus otros amores con quien mantenía casi todo en reserva, ahora grita su amor por Da Silva quien la habría hecho volver a creer en el amor. No tiene el menor problema en escribir que lo ama. Hasta lo defendió contra viento y marea tras las críticas por el descenso de Alianza Lima.

Al parecer el amor ha llegado en tiempos de covid para esta nueva parejita, ella una modelo regia y él un pelotero churro. Ambos pasaron Navidad disfrutando de su bello amor.

