¿Ivana está embarazada de nuevo? Beto Da Silva publica sugerente fotografía

Al parecer se agranda la familia Da Silva Yturbe y es que recientemente el jugador de fútbol Beto da Silva público una sugerente fotografía que indicaría que la modelo estaría nuevamente embarazada sin embargo ninguno de los dos ha salido desmentir esta posible afirmación.

Cómo se recuerda hace poco más de algún año Ivana Yturbe le dio la primera hija mujer a Beto Da Silva fruto de su amor que crece cada vez más. Y es que la parejita no duda en compartir los momentos que viven juntos o pequeña y el hijo mayor de jugador.

La modelo no había descartado convertirse en mamita nuevamente sin embargo la sorpresa se llevaron los usuarios con la fotografía que publicó Beto en sus redes.

«Si la familia crece tu casa también», fue el mensaje que Beto compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Hasta el momento la modelo no ha compartido ningún indicio de que esté esperando nuevamente bebé del jugador sin embargo este mensaje en las redes de Beto deja mucho que pensar pues al parecer estarían intentando seguir agrandando la familia.

Ivana Yturbe tuvo una pérdida antes de la llegada de Almudena

La modelo peruana se animó a dar algunos detalles no conocidos de su embarazo y de su hija Almudena, y contó que ella llegó justo después de que perdió un bebé.

“Almu vino después de una pérdida que tuve. Nosotros ya estábamos buscando baby, pero no pensé que sería tan rápido después de una pérdida”, comentó. Revelación que dejó sorprendido a más de uno, pero que finalmente le permitió a Ivana tener a su pequeña Almudena.

Para luego explicar que ella es muy unida a su bebé y le cuesta mucho dejarla sola cuando sale a trabajar, por lo que trata de llevarla con ella cada vez que puede. “Almu siempre está conmigo, nuevamente lo hablé con mi pediatra y me dijo que no habría problema. Así que yo feliz porque no me gusta despegarme de ella, la habré dejado unas dos veces sola”, reveló.