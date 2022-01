Ivana evidencia la falta de sueño por su hija pero luce feliz por su labor de madre

Compartir Facebook

La ex chica reality Ivana Yturbe no deja de enternecer en sus redes sociales y es que esta vez publicó lo que son sus amanecidas por cuidar a su pequeña Almudena hija que tuvo con el pelotero Beto Da Silva.

Pues la modelo hace poco se convirtió en madre y ha demostrado que si bien es cierto ha sido la mejor decisión de su vida también tiene su sacrificio pero todo vale la pena por su hija.

Ivana usó su cuenta personal de Instagram para postear fotos de las manos de su pequeña pues hasta el momento no se ha animado a exponer su rostro.

«Todo el sueño se va cuando mi gordita hace este tipo de cosas», escribió Ivana junto a la foto de su hija con su manito en su rostro.

La influencer presume la hermosa familia que ha conformado con Beto pues ahora son 4 por el primer hijo del pelotero que ha demostrado en varias oportunidades ‘babear’ por su hermana menor.

Ivana Yturbe celebra aniversario de compromiso con Beto da Silva: “Gracias por aguantarme”

La modelo dejó un extenso mensaje en el que celebra su compromiso y dejó unas curiosas palabras para describir su matrimonio.

A través de su cuenta de Instagram, Ivana compartió un clip en el que recopilaba muchos momentos lindos que disfrutó al lado de Beto da Silva. “Hoy no solo celebro un año más de vida del amor de mi vida, si no, también un año de comprometidos. Ya casados y con Almu aquí, solo quiero agradecerle a Dios por todos los 28 de diciembres. No puedo tener un mejor compañero de vida, eres el mejor esposo, profesional y el mejor papá del mundo”, escribió en la descripción del mismo.

Luego de una serie de palabras cariñosas dedicadas a su esposo, Ivana le puso la cuota de humor a su mensaje. Ella le agradeció a Beto por “aguantarla” todos los años que llevan de relación, y por estar con ella en todo momento. “Te amo mi amor, te amamos. Y no quiero terminar este texto sin agradecerte por algo muy importante: Gracias por aguantarme jajajaja Y sí mi amor, yo también supe que tú eras para mí desde que te conocí, feliz día a uno de los seres humanos más buenos que conozco”, dijo.