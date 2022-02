Ivana publica tierno video en sus redes de su hija y su esposo Beto Da Silva

Compartir Facebook

La modelo y ahora reportera del programa ‘En Boca de Todos’ no deja de demostrar el gran amor que siente hacia su familia y es que esta vez compartió un tierno video de su esposo y su hija.

A través de su cuenta oficial de Instagram la modelo compartió un breve video de su hija Almudena jugando con el rostro de su padre Beto quien no podía contener el amor por su hija y se ve como se deja tocar y jugar por su pequeñita quien crece muy rápido.

«Los amo», fue el mensaje que acompañó el video de Ivana ‘babeando’ por la familia que ha formado.

Por otro lado, esta parejita no fue ajena a la celebración del Día del amor y la amistad pues la modelo no dudó en dedicarle un romántico post donde anuncia que se encuentra emocionada por su primer año de casados.

«My valentine para toda la vida. A tu lado se celebra y vive el amor más bonito todos los días. Te amo con todo mi corazón. Contando los días para nuestro primer año de casados», fueron las palabras de Yturbe.

De inmediato la respuesta de Beto no se hizo esperar y le dedicó unas emotivas y breves palabras a su esposa y madre de su hija.

«Te amo, vida mía», dijo el jugador.

Ivana Yturbe tuvo una pérdida antes de la llegada de Almudena

La modelo peruana se animó a dar algunos detalles no conocidos de su embarazo y de su hija Almudena, y contó que ella llegó justo después de que perdió un bebé.

Ivana Yturbe reveló algunos detalles de su vida privada en sus redes sociales al responder algunas preguntas de sus seguidores. Ella recibió la siguiente interrogante: “¿Almu fue planeada?”.

La modelo respondió rápidamente que en el momento en el que quedó embarazada de Almudena ella estaba buscando un bebé. Sin embargo, algún tiempo antes, habría sufrido de la pérdida de un bebé que llevaba en el vientre.

“Almu vino después de una pérdida que tuve. Nosotros ya estábamos buscando baby, pero no pensé que sería tan rápido después de una pérdida”, comentó. Revelación que dejó sorprendido a más de uno, pero que finalmente le permitió a Ivana tener a su pequeña Almudena.

Para luego explicar que ella es muy unida a su bebé y le cuesta mucho dejarla sola cuando sale a trabajar, por lo que trata de llevarla con ella cada vez que puede. “Almu siempre está conmigo, nuevamente lo hablé con mi pediatra y me dijo que no habría problema. Así que yo feliz porque no me gusta despegarme de ella, la habré dejado unas dos veces sola”, reveló.