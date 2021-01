Ivana Yturbe afirma que su paso por EEG es ‘una etapa que ya terminó’

Compartir Facebook

La modelo Ivana Yturbe estuvo respondiendo algunas preguntitas por parte de sus fans y seguidores en redes sociales, donde no solo aclaró algunos puntos de su vida personal, sino que también le dice ‘adiós’ a Esto es Guerra.

Según indicó la futura esposa de Beto Da Silva, ella no formará parte de esta nueva temporada del reality. “No (entraré), de verdad que me han hecho mucho esta pregunta, pero esta temporada ya no entraré a “Esto es guerra””.

“De hecho creo que es una etapa en mi vida que ya pasó, pero igual les mando las mejores vibras, para mí siempre va a seguir siendo el mejor programa y los quiero y los extraño mucho”, agregó.

YA SE CASA

Ivana Yturbe está desesperada por llegar pronto al altar con el exfutbolista de Alianza Lima, Beto da Silva, y se animó a contestar unas candentes preguntas de sus seguidores a través de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality aseguró que no falta casi nada para que contraiga nupcias. “¿Es verdad que te casas este año?”, fue la pregunta. “Si, ya no falta nada”, respondió la ex de Mario Irivarren.

Asimismo, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ reveló que aún no tiene decidido el vestido que usará en ese día tan especial. “¿Ya tienes vestido de novia?”, le cuestionaron. “Mentira, en esas estamos”, dijo.

