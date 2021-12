Ivana Yturbe asegura que volverá a trabajar pronto: “La responsabilidad es de los dos”

Compartir Facebook

La modelo se animó a dar su punto de vista sobre el aporte económico al hogar, y asegura que volverá a trabajar lo antes posible.

Ivana Yturbe habló con sus seguidores sobre lo que siente con respecto a la llegada de Almudena y su trabajo. Ella no ve a su bebé como un impedimento para trabajar o tener su vida, por el contrario, asegura que ella le da fuerzas para que pueda trabajar más duro que antes.

“Desde que estoy embarazada y desde antes de estar embarazada, de toda mi vida, yo he sido una persona que le encanta estar en movimiento, a mí me gusta muchísimo trabajar, ser súper independiente, entonces de hecho siempre dije yo creo que el embarazo no es un impedimento, tener una bebé tampoco es un impedimento para trabajar, al contrario, yo creo que me impulsa muchísimo más para querer darle todo a mi gorda”, señaló.

“Yo nunca dejé de trabajar, nunca voy a dejar de trabajar, ya sea por mis redes, ya sea por la tele, siempre ver la manera de estar activa, yo creo que en vez de ser un impedimento nosotros deberíamos tomarlo como un incentivo”, agregó.

Asimismo, dejó en claro que a pesar de que Beto trabaja, ella también lo hará, porque considera importante que ambos aporten al hogar. “Obviamente yo sé que Beto también está ahí, pero creo que la responsabilidad es de los dos porque la bebé es de los dos”, dijo.

“Quiero que Almu sea una mujer independiente”

Ivana también compartió otra razón importante para ponerse a trabajar lo antes posible, y seguir en sus proyectos como hasta ahora. Ella dijo que quiere que su pequeña Almudena aprenda a ser independiente y a salir adelante por sí sol.

“Por otro lado creo que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo y yo quiero que Almu sea una mujer independiente”, finalizó.

