Ivana Yturbe desmiente embarazo: “No necesito un documento para ser mamá”

Se sinceró. La modelo y recién casada, Ivana Yturbe, desmintió todos los rumores que indicaban que se encontraba embarazada, por la cual apuró el matrimonio junto al futbolista Beto da Silva.

En entrevista para “En Boca de Todos”, la “princesa inca” dejó en claro que, si bien tiene deseo de convertirse en madre, no quiere decir que se haya casado por estar en “la dulce espera”, pues no necesita un documento para ser mamita.

“No (estoy embarazada). No necesito un documento para ser mamá. Definitivamente es algo que quiero y anhelo. Me muero de ganas de ser mamá es algo que, por el momento, no se da. No me case por eso (estar embarazada). Espero que en algún momento llegue esta noticia”, mencionó Ivana Yturbe.

Como se recuerda, distintas personas afirmaron que la modelo y el jugador de César Vallejo estaban adelantando la boda, pues existía la posibilidad que “la princesa inca” haya “encargado a la cigüeña”.

Incluso, la periodista Magaly Medina dejó entrever que Ivana Yturbe tenía la barriguita de 3 meses. Sin embargo, en redes sociales, la modelo mencionó que se debía a la cantidad excesiva de comida con la que se ha alimentado.

