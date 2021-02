Compartir Facebook

Reapareció. Luego de haber estado desaparecida en redes sociales tras su boda civil con el futbolista Beto da Silva, Ivana Yturbe envió un mensaje a sus seguidores, deslizando que los rumores de un supuesto embarazo serían falsos.

“Los he extrañado mucho, pero de verdad fueron días de full organización y ya el fin de semana aproveché en pasar todo el tiempo que podía con mi esposito, porque ya ahorita empieza el campeonato y ya los tienen mucho más tiempo concentrados”, comentó en un inicio la popular “Princesa Inca”.

Además, la modelo bromeó con sus seguidores revelando que tenía que hacer dieta y ejercicios. “Quería contarles que ya voy a empezar la dieta, porque me comí todo lo que encontré todos estos días, y ya les estaré subiendo fotitos de lo que como, o tal vez alguna rutina de ejercicios que haga hoy. Ya estoy en Lima y voy a tener más tiempo para hacer más contenido para ustedes”, refirió Ivana.

BRUNELLA MUDA POR IVANA

De otro lado, Brunella Horna estuvo como invitada en el programa “En boca de todos”, pero evitó dar detalles de la boda de Ivana y Beto, así como confirmar si la ex chica reality estaría embarazada o no.

“Es un tema que no quiero hablar. Si Ivana va hablar si está o no es un tema de ella, porque ella verá si afirma o niega lo que se ha comentado. Lo que creo y pienso mejor me lo guardo, y lo que quiero también me lo guardo, porque es ella quien tiene que salir hablar, es un tema tan delicado como el embarazo, y no está bien que yo ande contando”, señaló Brunella.