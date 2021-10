Ivana Yturbe muestra cómo luce físicamente antes de dar a luz: “Estoy hinchada”

Compartir Facebook

La influencer sorprendió a todos sus fans al mostrar su cuerpo y su rostro y aseguró que subió mucho de peso por el embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, Ivana Yturbe declaró para todos sus seguidores sobre cómo luce físicamente, pues falta muy poco para que dé a luz a su bebé.

“Ahorita acabo de grabar para ‘Los Antojitos de Ivana’, que salen mañana en “En boca de todos”, de verdad que es con Valeria, está súper divertida la nota, así que tienen que verla sí o sí”, contó.

Además reveló que viene teniendo complicaciones en la etapa final de su embarazo: “Yo ahorita voy a sumergirme al cuarto de Almudena para ir avanzando con las cositas que puedo”, indicó.

Aseguró que ha tenido cambios en su cuerpo debido al embarazo: “De hecho yo cada vez estoy más hinchada. Estoy tan hinchada que no estoy usando ni mis anillos”, acotó.

BETO DA SILVA Y SU TIERNA PROMESA

Beto da Silva e Ivana Yturbe están en casa contando los días para poder tener a su pequeña Almudena en brazos. Y de hecho Ivana ya está en las últimas semanas y llevar la pancita es cada vez más complicado, sobre todo a la hora de dormir.

“Pobrecito porque hay mañanas en las que me despierto porque ya no puedo dormir. Se me está haciendo complicado, pero me consciente, Beto la verdad es que es bien engreidor”, dijo Ivana.

El futbolista sabe que se vienen días difíciles desde el día en la pequeña Almudena llegue a casa. Es por eso que le hizo una tierna promesa a su hija, y está dispuesto a cambiar sus horas de sueño para poder cuidar a su pequeña en la madrugada.

“Bueno a partir de ahora voy a dormir las 8 horas en la tarde y me quedo ya toda la noche sentado allí pendiente de la bebé”, dijo Beto llevándose los aplausos y suspiros de todos, incluso el de su esposa que cada vez se muestra más enamorada.

