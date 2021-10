Ivana Yturbe se conmueve por su bebé: “se parece un montón a su papá”

Compartir Facebook

La modelo Ivana Yturbe comentó todos los pormenores de su parto y la llegada de Almudena a su vida. En conversación con ‘En boca de todos’, la exchica reality comentó que su princesa tiene mucho parecido al papá Beto da Silva.

“Estoy súper contenta con mi gordita, en casa. No me he podido despegar de ella, he estado durmiendo con ella, en el pecho”, comentó en un enlace en vivo.

Ivana también reveló que cuando empezaron las contracciones se puso muy nerviosa. “Era un montón de sentimientos encontrados, ya me moría por verla, por su carita, por conocerla, pero también los nervios del momento. Ha sido un momento hermoso (…) yo creo que se parece un montón a su papá”, dijo entre lágrimas.

Sorpresa de parte de sus compañeros de ‘En Boca de Todos’

Ivana Yturbe y Beto da Silva recibieron muy emocionados la llegada de la pequeña Almudena al mundo. Ellos han recibido cientos de presentes y felicitaciones de parte de muchos amigos personales y hay algunos que fueron infaltables.

Como los compañeros del programa ‘En Boca de Todos’, en donde Ivana tenía una sección de entrevistas en las que sacaba a relucir los secretos más íntimos de los personajes de ‘Chollywood’. Es por eso que ellos no dudaron en hacerle un presente a su compañera y amiga.

La esposa de Beto da Silva compartió a través de sus historias de Instagram la sorpresa que le tenían preparada sus compañeros. Ellos le enviaron un lindo arreglo de rosas por el nacimiento de Almudena y los felicitaron por convertirse en padres juntos.

“Felicidades a los nuevos papitos Ivana y Betto. ¡¡¡Bienvenida Almudena!!! Con el cariño de siempre, tus amigos de ‘En Boca de Todos’”, se podía leer en la tarjeta de felicitaciones que tenía el arreglo floral.

Ella se mostró muy feliz y emocionada por la sorpresa y agradeció el detalle que tuvieron con ella y su pequeña. “Gracias a mi familia de ‘En Boca de Todos’”, escribió en respuesta a la sorpresa Ivana.

