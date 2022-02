Ivana Yturbe tuvo una pérdida antes de la llegada de Almudena

Compartir Facebook

La modelo peruana se animó a dar algunos detalles no conocidos de su embarazo y de su hija Almudena, y contó que ella llegó justo después de que perdió un bebé.

Ivana Yturbe reveló algunos detalles de su vida privada en sus redes sociales al responder algunas preguntas de sus seguidores. Ella recibió la siguiente interrogante: “¿Almu fue planeada?”.

La modelo respondió rápidamente que en el momento en el que quedó embarazada de Almudena ella estaba buscando un bebé. Sin embargo, algún tiempo antes, habría sufrido de la pérdida de un bebé que llevaba en el vientre.

“Almu vino después de una pérdida que tuve. Nosotros ya estábamos buscando baby, pero no pensé que sería tan rápido después de una pérdida”, comentó. Revelación que dejó sorprendido a más de uno, pero que finalmente le permitió a Ivana tener a su pequeña Almudena.

Para luego explicar que ella es muy unida a su bebé y le cuesta mucho dejarla sola cuando sale a trabajar, por lo que trata de llevarla con ella cada vez que puede. “Almu siempre está conmigo, nuevamente lo hablé con mi pediatra y me dijo que no habría problema. Así que yo feliz porque no me gusta despegarme de ella, la habré dejado unas dos veces sola”, reveló.

La modelo dio algunos detalles actuales de su relación y reveló que pronto prácticamente se mudará a Trujillo para acompañar a su esposo.

Y es que Beto jugará en el club César Vallejo, por lo que tendrá que pasar la mayor parte de su tiempo en Trujillo. Es esta la razón que motivó a Ivana Yturbe a prácticamente mudarse hasta el norte del país, para acompañar a su esposo.

“Definitivamente no es fácil porque obviamente yo tengo acá mi trabajo y todas mis cosas, pero estaré yendo y viniendo, repartiéndome porque obviamente tengo que estar con mi esposito”, señaló.

Asimismo, dejó en claro que no descuidará sus responsabilidades en la capital, por lo que estará viajando constantemente. “Obviamente voy a seguir trabajando, gracias a Dios me han dado la oportunidad y facilidad de seguir haciendo los ‘chismecitos”, comentó.

