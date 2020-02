Ivana Yturbe aclara video donde dice: “voy a bailar como Yahaira para quedarme con Jefferson”

Dicen que donde hubo fuego cenizas quedan y este parece ser el caso de Ivana Yturbe, quien estaría nuevamente en el ojo de la tormenta, luego que se difundiera un supuesto audio en el que aparentemente la guerrera busca desplazar a Yahaira Plasencia para quedarse nada más y nada menos que con Jefferson Farfán.

El video donde se logra escuchar a Ivana, ya se ha viralizado en redes sociales, y se puede observan a varias jovencitas al interior de un auto mientras que sería la modelo quien dice: “Voy a bailar como Yahaira para quedarme con Jefferson”.

Recordemos que Ivana y Farfán, tuvieron un fugaz romance de dos meses, donde disfrutaron de un viaje por Europa, pero la relación no prosperó pues el pelotero no habría querido que la morocha participe en ‘Esto es guerra’, pues sabía que pasaría momentos junto a su ex Mario Irivarren.

Ante esto, Ivana aclaró la situación y descartó retomar su romance con ‘La Foquita’. “Así son mi amigas. Son bien bromistas. No tendría por qué molestarme, así que ‘fresh’”, respondió la integrante de ‘Esto es guerra’.

Sobre un posible conflicto con Yahaira Plasencia, aclaró: “Nunca he tenido algún problema con Yahaira, y no creo que tenga problemas ahora. Ella sabe lo que es ‘chonguear’ con tus amigas, no tiene nadie por qué molestarse”.