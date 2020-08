J Balvin tiene coronavirus: “Han sido días muy difíciles”

Compartir Facebook

El cantante J Balvin reveló que no asistió a Premios Juventud 2020 porque es portador del COVID-19. La premiación musical se realizó a puertas cerradas en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood.

“Me siento muy agradecido, en este momento estoy recién saliendo del COVID-19. Han sido unos días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, a mí me tocó y me tocó bien duro”, se le oye decir en un video al colombiano.

“Envió un mensaje a todos en general, que se cuiden. Esto no es un chiste, que a pesar que hay varios cuentos mediáticos, el virus como tal si existe y es muy peligroso. Así que, cuídense mucho”, agregó.

El artista de música urbana ganó en la categoría “Video con el mensaje más poderoso” por su tema ‘Rojo’ y manifestó sentirse “agradecido” por la distinción.

“RECUPÉRATE PRONTO”

Los asistentes al evento despidieron entre aplausos al intérprete de ‘Safari’ y los conductores de Premio Juventud 2020 le desearon pronta recuperación.

“Sabes que te queremos, nos da gusto saber que estás mejor y esperamos que te recuperes pronto”, expresaron.

FANS PREOCUPADOS

Los seguidores del colocho al enterarse que dio positivo al coronavirus se mostraron alarmados y le desearon pronta recuperación.

“Ánimo, Dios está contigo ánimo. La fe mueve montañas. ¡Se te quiere!”, “Balvin, Colombia y el mundo está contigo, mucha fortaleza y mucha fe”, “¡Te amamos, José!”, se puede leer en algunos comentarios en las redes sociales.

SALUDÓ A ‘TOKIO’

Hace unos días el cantante utilizó su cuenta de Instagram para saludar por su cumpleaños a la actriz Úrsula Corberó, conocida por su personaje de ‘Tokio’ en la serie española ‘La casa de papel’.

“Feliz cumpleaños a una leyenda y gran mujer, Úrsula. Luz para ti”, posteó el músico, a lo que Úrsula comentó: “Joé shoro. Gracias amigui, para leyenda tú”.

Cabe mencionar, que ‘Tokio’ y J Balvin se conocen desde hace un buen tiempo y la española es protagonista del su videoclip ‘One Day’, tema que canta junto a Bad Bunny y Dua Lipa.

