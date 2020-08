Jackson Mora firme con Tilsa Lozano: “Sigue siendo mi novia”

Compartir Facebook

Luego que la modelo Tilsa Lozano eliminara todas sus fotos con el peleador Jackson Mora y se especulara que terminó su relación al enterarse de las conversaciones que tenía con Olinda Castañeda, el deportista aseguró que su romance con la ex ‘Vengadora’ continúa.

“No tengo descargo referente a nada y Tilsa sigue siendo mi novia”, respondió Jackson a un medio local, donde le consultaron sobre el fin de su relación con la modelo.

Pese a aclarar que todavía sigue con la popular ‘Tili’, el peleador no quiso entrar en detalles sobre supuesta pelea que tuvo con la ex jurado de ‘El artista del año’ al enterarse de los chats que tenía con su ex.

TILSA DEJA MENSAJE DE AMOR

Por su parte, Tilsa compartió un curioso mensaje en sus redes sociales donde hace una reflexión del amor.

“Quédate con quien, cuando conozca tus miedos, empiece a quererlos en lugar de temerlos. Quédate con quien te toque y tiemble, quédate porque sabe lo que es tenerlo todo y perderlo, quédate, pero si te quedas, cuídalo, pero si lo cuidas, amaló, pero si lo amas, respétalo. Quédate con esa persona, y no la sueltes, porque si la sueltas, te vas a arrepentir toda la vida”, se lee en la imagen que colgó la modelo.

“NO LE HE TIRADO MAICITO”

Cabe mencionar, que tras revelarse las conversaciones donde Jackson Mora le dice a Olinda: “Esos kilitos que has subido te han caído bien. ¿Cómo estás?”, el deportista ha negado haberle coqueteado a su ex.

“Quiero aclarar que yo no estoy en comunicación con Olinda en ningún momento. Olinda y yo hemos sido amigos de once años y pareja solo tres meses. Yo no converso con Olinda constantemente”, indicó el peleador.

“Si me dicen que he querido tirar maicito (a Olinda) eso es totalmente falso. No es como lo están interpretando”, agregó.

