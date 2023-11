¿Enojado? Jackson Mora revela que pensó tras declaraciones de Tilsa sobre el ‘Loco’ Vargas

Jackson Mora actual esposo de Tilsa Lozano rompió su silencio sobre las recientes declaraciones de su pareja sobre Juan Manuel Vargas conocido como el ‘loco’ Vargas.

La pareja de la ex vengadora se sinceró en un programa de YouTube pues como se recuerda Tilsa y el ‘loco’ Vargas mantuvieron presuntamente un romance clandestino.

Rompe su silencio

Jackson Mora, esposo de Tilsa Lozano habló sobre las palabras de su esposa al ser consultada nuevamente por su pasado romance con Juan Manuel Vargas.

«¿Te molestó que hagamos “El Valor de Tilsa – 10 años después”?, le preguntaron al boxeador y esposo de la exvengadora, a lo que él dijo. “No me molestó, pero no salté de una pata tampoco, entiendo. No hubo conversaciones, simplemente fue ‘ah ya, dale’, aunque hay veces que sí, hay que conversarlo, eso me dice mi terapista jajaja”, expresó.”.

Por otro lado, precisó que ha visto por completo ‘El Valor de Tilsa Lozano’ y también el programa de Beto Ortiz, aunque no necesariamente porque así lo quiera, sino porque sus amigos y seguidores le envían algunos clips comprometedores.

Pese a que no es de su agrado las palabras de Tilsa, reconoce que fue una etapa de su pasado por el que siempre será juzgada.

A pesar de ello, Mora siempre le ha mostrado su apoyo incondicional a Tilsa.

Pues actualmente se encuentran felizmente casados gozando de una buena vida lejos de los escándalos.

¿Qué dijo Tilsa sobre el ‘loco’?

A diez años de su mediática participación en ‘El valor de la verdad’, Tilsa Lozano rompió en llanto al recordar sus confesiones donde confirmó su romance con el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.

La modelo y empresaria ofreció una entrevista al canal de YouTube ‘En Portada’.

Donde no pudo evitar quebrarse frente a cámaras al ser consultada por su pasado.

“Fue una cruz y seguramente sigue siendo una cruz, pero creo que es más que nada laboral a nivel de marcas de ‘no vamos a contratar a ella porque se sentó en ‘EVDLV’. Como es un país machista, las marcas dicen ‘no, eres muy polémica’”, indicó.

Asimismo, confesó que esta etapa de su vida no la vivió sola ya que recibió el respaldo de su familia al ser señalada como la ‘otra’.

“Sí, fue una cruz, pero no la cargué sola. En todas las situaciones de mi vida, siempre he estado acompañada. (Llora) Perdón, soy una llorona. Tengo muy buenos amigos y una familia que siempre han estado, me corrigen y están para mí”, sostuvo.