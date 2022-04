Jada Pinkett da detalles de su matrimonio con Will Smith: “Nunca quise casarme”

Compartir Facebook

La esposa de Will Smith dio detalles de lo que ocurrió antes de casarse con el actor que golpeó a Chris Rock en la última edición de los Oscars 2022.

Will Smith sigue en el ojo de la tormenta luego de protagonizar un incidente en los Oscar 2022, en donde golpeó al comediante Chris Rock. El actor se ha mantenido lejos de la vista pública, pero su esposa a quien Will trató de defender, sí ha dado algunas declaraciones.

Sin embargo, una antigua entrevista de Jada Pinkett junto a Will Smith se volvió viral en las últimas horas. En aquel video, la esposa del actor revela que ella no sentía deseos de casarse con Will Smith, y las circunstancias la obligaron a tomar esa decisión.

“Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, confesó Jada. Asimismo, reveló que su abuela fue una de las personas que motivó a Jada Pinkett a casarse. “Lo hicimos porque ‘Gammy’ (el apodo que Jada le puso a su mamá) estaba llorando. Era como si ella nos dijera: ‘tienen que casarse”, contó Jada.

La también actriz también confesó que estaba prácticamente devastada justo antes de camniar hasta el altar. “Me sentía tan molesta porque tenía que casarme que me fui llorando por el maldito pasillo”, reveló.

A dos semanas de que Will Smith se hiciera viral en redes por un escándalo que protagonizó en los Premios Oscar, la famosa actriz, Jada Pinkett Smith, traicionó a su esposo, al haber reprobado el fuerte golpe que le dio al comediante Chris Rock.

Según informan medios, Jada expresó que ella nunca pidió que nadie la protegiera, sino que Will había actuado en el calor del momento y fue una completa «exageración» de su parte: “nunca dije que necesita protección, fue el fuego de la acción y él fue quien exageró”.

Ante esto, cientos de internautas reaccionaron, y aseguran que fue un duro golpe para él, ya que desde ese momento afirmó que todo lo hizo para mostrar su apoyo a su esposa.

Hace dos semanas que Smith se volvió viral, después de haberle dado un fuerte golpe en el rostro al comediante, quien hizo una broma sobre su esposa, Jada Pinkett, causando la ira en redes sociales.

Tras este hecho, el actor de Hollywood se encuentra enfrentando momentos muy complicados, pues además de la critica social, han puesto en pausa los proyectos que tenía en puerta y tuvo que renunciar a La Academia, por lo que nunca más podrá aspirar a un galardón.

