Jaime Bayly lamenta la muerte de Tongo: “Fuiste mi socio perfecto”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El periodista no fue ajeno al fallecimiento de Tongo y dedicó unas emotivas palabras a través de redes sociales. Jaime Bayly contó sus anécdotas.

La muerte de Abelardo Gutiérrez ha conmocionado a todos los fanáticos y también a varios personajes de la farándula. Uno de ellos fue Jaime Bayly, que decidio expresarse a través de sus redes para recordar los buenos momentos junto a ‘Le tongue’.

“Mi amigo Tongo era un genio improvisando momento divertidos. Todo su talento era puramente intuitivo, aprendido en la calle. Entendía la televisión como una fiesta perpetua, un circo delirante”, iniciaba su publicación.

“No le importaba hacer el ridículo, burlarse de sí mismo, para hacer reír a su público. Como me hizo reír, como lo voy a extrañar. Descansa, querido amigo. Fuiste mi socio perfecto en nuestras conspiraciones humorísticas”, escribió.

TONGO FALLECE A LOS 65 AÑOS

¡Vuela alto, “Tongo”! José Abelardo Gutiérrez, “Tongo”, falleció la noche del viernes producto de una insuficiencia renal. El cantante de 65 años padecía de este mal terminal, el cual le diagnosticaron hace unos años. Por tal motivo, estuvo internado desde el pasado diciembre, pero, lamentablemente, no pudo vencer a la enfermedad que lo aquejaba.

Desde el 2020, el popular “Tongo” ingresaba en reiteradas ocasiones al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). ¿El motivo? El cantante acudía para realizarse los chequeos de rutina sobre la insuficiencia renal.

Pero, no solo padecía de insuficiencia renal. Tongo también padecía de diabetes avanzada, la cual le generaba múltiples complicaciones con su enfermedad.

Por ello, mediante un video grabado en sus redes sociales, Tongo pidió la ayuda de todos sus seguidores. El carismático cantante expresó su agradecimiento con todo su público y pidió que “no me dejen morir”.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (…) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, dijo.