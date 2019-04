Jaime Bayly: “No me alegra la muerte de Alan”

El escritor, entrevistador y conductor de Tv, Jaime Bayly, le dedicó su programa del último miércoles al fallecido presidente Alan García. Ellos en su momento estuvieron enfrentados y hasta ahora muchos recuerdan la entrevista que le hizo en 1985 un joven Bayly al líder del Apra cuando -se encontraba postulando por primera vez a la presidencia- le preguntó si era cierto que había seguido un tratamiento de cura de sueño y si se medicaba con litio para controlar su estado de ánimo.

Bayly contó en su momento que dicho incidente motivó que fuera despedido de la televisora y se fue a radicar a Santo Domingo, (República Dominicana) durante el tiempo que estuvo en el gobierno García. Ahora, lejos de las rencillas, el periodista mencionó que el líder aprista fue durante décadas su ‘enemigo’, pero que luego fueron “brevemente amigos o aliados”.

“No me he alegrado con su muerte, no me alegro yo con la desdicha, la miseria y el oprobio de quienes en su día fueron mis enemigos. Soy una persona suficientemente feliz para no desearles a mis enemigos tamañas desventuras”, dijo el autor de ‘No se lo digas a nadie’.

“La policía se presentó en su casa con una orden de detención preliminar de 10 días, pero la percepción general era que de allí no salía libre fácilmente… Él ha preferido esto, una forma de ejercer la libertad humana hasta las últimas consecuencias; de gobernar el cuerpo y el espíritu hasta el final, aún destruyéndolo. Ha preferido eso a la humillación de ir a la cárcel. Yo creo que Alan García comprendió que su vida, hoy 17 de abril por la mañana, ya no era digna de ser vivida. O que su vida vivida malamente en un calabozo peruano era una indignidad que él no quería permitirse a sí mismo”, comentó.

“ANIMAL POLÍTICO”

“De todos los políticos peruanos que yo he conocido, y los he conocido a todos, el más formidable y el más talentoso, fue Alan García. No digo el más virtuoso. El animal político más formidable y talentoso que he conocido en el Perú fue Alan García. Creo que estuvo a la altura del fundador de su partido, Haya de la Torre, pero que incluso lo superó, porque Haya nunca llegó al poder y Alan lo consiguió dos veces”, afirmó.

El periodista también dijo que, de haber conversado con Alan García, le habría aconsejado proceder de otra manera. “Yo hubiera preferido que no se matara, que enfrentara estoicamente a la justicia, como enfrentó con gran resistencia y con no poca tenacidad la larga travesía por el desierto cuando tuvo que vivir exiliado durante la dictadura de Fujimori. Pero no estaba yo en sus zapatos. Él pensó: no quiero morir en la cárcel, cumplir 70 años allí, obligar a mi mujer y a mis hijos que vengan visitarme en una presidio (…) hay que tener cierta compasión, creo, con el suicida”, afirmó.

PIDIÓ DISCULPA A ALAN

El periodista también recordó cuando invitó a cenar a su casa al exmandatario, en el año 2010, donde mantuvo una conversación sobre su posible candidatura a la presidencia. Y, que debido a esta plática, el periodista escribió una columna llamada ‘La plata llega sola’, frase que le dijo el exgobernador y que lo perjudicó durante el resto de su carrera política.

“Yo me arrepiento de haber escrito esa columna (La plata llega sola) y de haber contado las cosas que en privado hablamos Alan y yo, me parece que yo traicioné la confianza que Alan tuvo en mí esa noche y con los años me he sentido mal de haberlo hecho. Y a estas alturas, estando él en otra dimensión, le pido disculpas, no debí de hacerlo. Estuvo mal que lo hiciera”, puntualizó.