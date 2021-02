Jaime Cillóniz minimiza a actriz Ben Haim: “Es barata. Yo soy de familia rica”

Compartir Facebook

El expresentador de televisión, Jaime Cillóniz, volvió a generar polémica por arremeter y minimizar a la actriz que los denunció por tentativa de secuestro, Danna Ben Haim, pues considera calumnias su testimonio.

En una entrevista, exconductor mencionó que se agrandó lo ocurrido en su departamento con la artista de “De vuelta al Barrio”, ya que no le negaba salir de su vivienda. Incluso, calificó de “imbécil” a la actriz.

“Secuestradores (…) para nada, cómo se atreve a decir eso que no la dejaba a salir, es impúdico. (…) No me pidió que cerrará la puerta, si me pidió no me di cuenta. No es gran pecado. Me parece más bien que la mujer es una imbécil e insolente”, señaló Cillóniz.

Asimismo, precisó que tiene un carácter fuerte por lo que reaccionó de esa manera cuando la actriz se equivocó de departamento e ingresó a su departamento “hasta la sala de su casa”.

“Yo no soy tolerante y tengo fuerte carácter. No voy a tolerar que entre a mi departamento. Entró pues. Esa mujer se metió, entró a la sala de mi casa. Ese tipo de mujer a mí no me gusta, es barata. Yo soy Jaime Cilloniz de familia rica y de abolengo”, indicó Jaime Cillóniz.

Como se recuerda, la actriz compartió un video donde el expresentador no permitía que bajara hacia el primer piso, tras llegar de manera errónea a su vivienda.

