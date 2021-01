Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En respuesta a la denuncia de la actriz Danna Ben Haim, el expresentador de televisión Jaime Cillóniz intentó negar las acusaciones de la joven y citó que no secuestró ni intentó secuestrar a Danna en su domicilio.

«¿Qué no la dejaba salir? Por Dios, la mujer estaba metida en el ascensor al fondo con una bolsa, así que le dije ‘¿qué hace usted, repartiendo cosas?’ No me pidió (que cerrara la puerta) y si me pidió no me di cuenta”, destacó.

Asimismo, señaló que no podía tolerar que la joven ingresara a su departamento delante de su madre, quien es una persona de la tercera edad, afirmando que él quería impedir que saliera de allí.

Mira también: ¡Ojo al dato! Alimentos potentes que ayudan a evitar la eyaculación precoz

“No voy a tolerar a una tipa que entra a mi departamento delante de mi madre y que encima diga que se le ha querido secuestrar”, agregó enfadado.

POLICÍA FUE TRAS ÉL

En redes sociales, se pudo observar como un efectivo policial llegó hasta su hogar ubicado en Miraflores, para ser conducido hasta la comisaría más cercana.

Sin embargo, a pesar de estar esposado, el exconductor dio problemas a la autoridad para meterlo en el patrullero.

Jaime Cillóniz fue colocado dentro del vehículo, pero, segundos después, el expresentador se bajó del carro y se tiró en el suelo. Después de levantarlo con mucho esfuerzo, el efectivo logró meterlo en la parte de atrás del carro.

Mira también: Poder Judicial dicta prisión preventiva a chofer que atropelló a fiscalizadora