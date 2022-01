Jalan orejas a Flavia Laos y Luciana Fuster por chocolatearse novios

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex Miss Perú y conductora de ‘América Espectáculos’, Valeria Piazza, se mostró sumamente sorprendida y casi horrorizada por la nueva parejita que se habría formado en Año Nuevo: Flavia Laos y Austin Palao, quien como se recuerda es expareja de Luciana Fuster.

Todo se dio durante la última edición de su programa, cuando Brunella Horna le dijo a la recordada actriz de ‘Ven, baila quinceañera’ y ‘Princesas’ que “da para más” y no debería lucirse con Austin, sabiendo que fue enamorado de Luciana, quien es vinculada ahora a su ex Patricio Parodi.

“No me gusta. Flavia tú ya estás en otro nivel, no caigas en ese juego de que estoy con tu ex también… Esperemos que sea un amor de verano nada más, la calentura del verano, pero que quede allí para no comentar esas cosas. A ella la auspician marcas internacionales, está en otra”, señaló tajante Brunella que dejó entrever que Laos se habría acercado a Palao para fastidiar a Patricio y Fuster, quienes fueron ampayados besándose en Paracas.

Tras ello, Valeria recordó que tanto Flavia como Luciana estuvieron con Emilio Jaime y ahora se les vincula nuevamente con el ex de la otra, motivo por el que las criticó duramente. “Tres ex ya es demasiado. Uno puede ser una coincidencia, pero ¿tres?”, expresó desconcertada.

ALEXANDER BLAS REVELACIÓN MASCULINA

El cantante Alexander Blas cerró el 2021 de manera exitosa. Esto porque le dejó varios reconocimientos al también empresario ya que sus canciones son la número uno en las radios nacionales. Asimismo, recibió el premio como Artista Revelación Masculina en Radio Karibeña.

Además, participó en la telenovela de mayor audiencia de América TV, “Luz de luna”, en donde interpretó su último éxito “Que no quede huella”. “Estoy agradecido con el público que respaldó mi trabajo y este 2022 llega con más música para todos”, declaró Blas.