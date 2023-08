«Jamás me lo esperé», Nicola Porcella sorprendido por el cariño de todo México [VIDEO]

El peruano Nicola Porcella salió del reality show La Casa de Los Famosos México y ocupó el segundo lugar. Porcella se encontraba dentro del set cuando fue entrevistado y le cuentan todo lo que estaba pasando, de cómo se ha robado el corazón se todo México.

¡Se robó el corazón de todo México!

Una entrevista realizada por uno de los reporteros del programa mexicano. Le cuenta emocionado todo lo que estaba sucediendo fuera del set. Le explica a Nicola Porcella como se ha ganado el apodo del ‘Novio de México’ e incluso de todo Latinoamérica.

Nicola se muestra muy ansioso por saber y comenta: «Quiero salir, quiero ver qué está pasando. Todo el mundo me habla, no estoy enterado. Todo el mundo me felicita y me dicen ‘Espérate que salgas’ y yo ‘Ya quiero salir, quiero irme’ (risas)».

El entrevistador le sigue comentando como el público ha quedado encantando con el caballerismo que ha demostrado Nicola en La Casa de Los Famosos México, su comportamiento con los demás habitantes y cómo se divertían todos.

Porcella comenta que jamás esperó tanto cariño

El reportero le comenta si pensó alguna vez recibir tanto cariño de parte del público: «No, jamás me lo esperé y lo vuelvo a decir, yo no iba a venir. Yo siempre lo dije, tuve muchos problemas en Perú, me costó y llegué a México. México era proyectito y me regresaba, proyectito y me regresaba».

Añade, que se encuentra en México por insistencia de su madre y que le dijo: «Ma, voy por una semana, pero voy a ser yo. Si me siento mal, soy yo, si me voy a reír, soy yo. No soy el capitán de los realitys en competencia, este es el verdadero, el verdadero yo».

«Gracias a dios la gente me conoció y creo que eso es lo bonito. Creo que mi mamá, mi hijo y mi papá, todos están orgullosos de haberme conocido porque no me conocían«, cuenta emocionado Nicola Porcella y añade que su amiga Wendy terminó por conocerlo mejor en tan solo dos meses.

¿Qué se viene para Nicola?

El peruano comenta que desea quedarse en México y trabajar en su rubro: «Yo siempre lo dije, soy actor, soy conductor, vine a México con esa idea. Vine a ‘picar piedra’, espero ya haber ‘picado’ bastante. La idea es venir a trabajar en lo que he venido trabajando ya casi seis, siete años de mi vida. Quiero ver si se me abren las puertas para poder hacerlo«.

Finalmente, Nicola vuelve afirmar que todo esto lo hace para que su familia viva tranquilamente en México: «No por mí, sino por mi familia. Porque ya merecen venir a México. Merecen estar tranquilos y empezar una nueva vida. Siempre dije que todo era por ellos«.