“Jamás soltaré tu mano”: Denuncia que recibe insultos por caminar junto a su hijo con autismo

Tener hijos es considerado como una bendición para muchas madres y padres, quienes se esfuerzan cada día por el bienestar de ellos, especialmente cuando tienen una condición que no todos comprenden, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Aunque es sabido que no se trata de ninguna enfermedad ni algo de lo que hay que preocuparse demasiado, muchos padres no pueden evitar sentir temor de las demás personas, ya que no todas tienen interés en adaptarse a sus hijos y algunas pueden decir comentarios irrespetuosos, hirientes y burlescos.

Cada persona con autismo tiene su forma de vida y personalidad, las cuales pueden causar cierta molestia en otras que no las comprenden. En el caso de los niños, sus padres se esfuerzan por ayudarlos a sentirse bien, seguros y cómodos, aunque es inevitable sentir el dolor provocado por las malas intenciones de algunos.

Ese es el caso de Danny Valdebenito, un pintor que vive en la comuna de San Ignacio, ubicada en la Región de Ñuble (Chile) que tras oír los comentarios negativos cada vez que sale a caminar con su hijo Tomás, decidió hacer una denuncia por redes sociales.

Comentarios homofóbicos

“Qué terrible experiencia caminar tomado de la mano de tu hijo con un autismo severo por comunas de Ñuble y escuchar comentarios morbosos y homofóbicos de personas que no estiman reservar su percepción personal y superficial, y más aún cuando es errónea“, dijo en Facebook junto a una imagen de ambos.

“Hijo, yo jamás soltaré tu mano“, agregó en la publicación para mostrar con orgullo su apoyo a Tomás. La publicación no tardó en recibir las reacciones y comentarios de usuarios, quienes empatizaron con ellos y los animaron con sus mensajes.

