Jamila Dahabreh arremete contra ‘Amor y Fuego’ por ampay con Anderson Santamaría

La modelo Jamila Dahabreh se conectó a través de una videollamada con ‘Amor y Fuego’ para dar su descargo por el ampay con el seleccionado Anderson Santamaría.

La ‘rubia’ se mostró enojada con los conductores de televisión por especular sobre alguna relación con el futbolista y arremetió.

“Quiero aclarar que yo me crucé con Anderson solo unas horas. No pasamos Año Nuevo juntos ni nada, él se fue a Cancún. Yo me he cruzado con mucha gente aquí, como 50 personas de Perú. Todo ha sido casualidad, no pueden decir que tengo una relación con él”, dijo en un inicio.

Por su parte, Rodrigo González consultó a la influencer sobre por qué habría insistido tanto al productor del programa que no emitan dicho video.

“Yo no he pedido que no pasen el ampay, lo que he dicho es que no inventen que tengo un romance con él. He venido con mi hija porque está de vacaciones. No inventen cosas que no son”, expresó.

