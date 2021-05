Jamila Dahabreh niega ser ‘partidora

Compartir Facebook

Con el rostro desencajado, así se mostró la modelo Jamila Dahabreh al enlazarse vía microondas con el programa “Amor y fuego” y ser sorprendida por Rodrigo González, quien le consultó si estaba en un romance con el aún esposo de Sofía Franco, Álvaro Paz de la Barra.

“Si lo conozco pero no he dicho que estoy con él, solo he dicho que estoy conociendo a alguien, no sé de dónde tienes esa información (…) No estoy ocultando nada simplemente que estoy conociendo a alguien y no quiero decir quién es, cuando esté segura les contaré”, dijo Jamila Dahabreh algo nerviosa.

Sin embargo, ‘Peluchín’ insistió y le preguntó si ella fue uno de los motivos de la separación entre el alcalde de la Molina y Sofía Franco. “Para nada (no fue la tercera en discordia). Yo no vengo con motosierra. Ellos han tenido otro tipo de problemas, no se la verdad, habría que preguntarles a ellos. Yo lo conozco, pero no he dicho que estoy saliendo con él”, agregó Jamila Dahabreh

Además contó que tiene un buen trato con la ex cuñada de Sofía Franco con quien tendría un proyecto en manos. “Conozco a la hermana de Álvaro porque nuestras hijas son amigas, ambas estamos trabajando en un nuevo proyecto del cual no puedo dar detalles, nosotras somos las inversionistas”, confesó Jamila a Rodrigo.

