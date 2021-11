Janet aconseja a Melissa tras declaraciones erradas de su abogada

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘Retoquitos’ aprovechó unos minutos del programa que conduce junto a Ethel Pozo, ‘América Hoy’ para aconsejar a su compañera Melissa Paredes tras las erradas afirmaciones de su abogada Patricia Simons al señalar que la actriz se encontraba desempleada.

Como se recuerda la abogada de Melissa declaró para las cámaras de Magaly Tv la Firme y señaló que Melissa se encontraba en suspensión perfecta de sus labores como conductora del programa matutino, es decir que no tenía trabajo por el momento.

Debido a estas declaraciones Janet se mostró bastante incómoda ya que no se ajustan a la verdad de los hechos y aprovechó para mandar fuertes indirectas en contra de la abogada de Paredes.

«El día de ayer se han dicho muchas cosas que no corresponden a nuestro programa. El día de ayer en un programa de TV se han dicho cosas que no se ajustan a nuestra realidad», dijo sobre Melissa Paredes.

Y es que según la ‘Rulitos’ no tenía conocimiento de una suspensión perfecta para Melissa Paredes ya que hasta el día de hoy continua trabajando en ‘América Hoy’ solo que se dio un tiempo de licencia para solucionar sus temas familiares.

«Me refiero a nuestra compañera Melissa Paredes, y digo así porque yo al menos no me enterado de otro tipo de información hasta el día viernes que he viajado, ella seguía siendo nuestra compañera», continuaba diciendo Janet.

Lanzó su advertencia

Por su parte la conductora aprovechó para darle unos cuantos consejitos a su compañera Melissa Paredes ya que las declaraciones de la abogada también la dejan mal parada a la actriz al haberla elegido como su representante legal.

«Tengamos cuidado cuando permitimos a un profesional que sea nuestra voz de pronto con cosas que no se ajustan a nuestra realidad, porque finalmente cuando sale la verdad a la luz, una persona puede quedar como mentirosa», aseveró ‘Rulitos’.

Mira también: Melissa pide disculpas a la productora de la ‘Señito’ tras comentarios errados de su abogada

Finalmente, Janet señaló que GV Producciones saldría a dar su descargo que al parecer no la dejarían muy bien a la ex bailarina de Reinas del Show.

«Al final cuando salga el equipo de prensa de GV producciones a hacer su descargo, nos vamos a encontrar nuevamente con verdades a medias o con situaciones que no coinciden. Tratemos de ajustarnos a la verdad, y que finalmente veamos lo que la prensa tenga que decir«, finalizó.