Janet afirma que la ‘Urraca’ y su notario callaron a Giuliana: “Algo quizá temen”

La popular ‘Retoquitos’ asegura que la parejita han intentado callar a la cumbiambera a través de cartas notariales.

Janet Barboza afirma ser una testigo de la ex relación de Alfredo Zambrano y Giuliana Rengifo y según ella han intentado callar a la cantante con cartas notariales ya que todavía tiene mucho por contar.

“Hay un afán evidente de callarla porque ella solo ha hablado un poquito de su historia, pero tiene muchas cosas por contar. Si es verdad que hay cartas notariales, es quererle poner un ‘bozal’”, indicó.

“Lo que ha hecho es reírse, menospreciar y vapulear a una mujer como Giuliana Rengifo, que tiene una conducta intachable. Después de todo eso, sentirse ofendidos para intentar callarla, es realmente patético. De esta mujer ya nada me sorprende. Algo quizá temen” aseguró.

Además indicó que no le ha llegado ninguna carta notarial, como muchos han estado especulando: “A mí no me ha llegado nada, me parecería ridículo. ¿Por qué me estarían demandando? No tendría sentido”, comentó Janet.

“SÉ QUE NO HUBO INFIDELIDAD”

Magaly Medina y Alfredo Zambrano brindaron una entrevista para un medio local, para dejar atrás los rumores acerca de su relación. Y es que Giuliana Rengifo reveló hace poco que tuvo una relación con Alfredo Zambrano cuando este estuvo separado de la ‘urraca’.

Pero la ‘urraca’ puso paños fríos y le restó importancia a la situación al expresar que no le interesa lo que pudo hacer Alfredo cuando ellos no estuvieron juntos. Magaly incluso expresó que ambos son muy felices juntos y tienen una relación además de amorosa, de mejores amigos.

“Lo que haya podido hacer hace años cuando estaba soltero, me llega altamente, no fue en mi año. Ni siquiera le pregunten porque no tiene memoria. Ahora somos muy buen equipo, somos buenos cómplices, mejores amigos. Él me empuja hacia adelante, yo le cuento mis cosas”, expresó la ‘urraca’.

Asimismo expresó que está muy segura de que en su relación con el notario, no ha existido ningún tipo de infidelidad. “Desde que bajé del avión con anillo en mano, yo sé que no ha habido infidelidad. Soy una mujer empoderada, no necesito que nadie me falte el respeto de esa manera, y él lo sabe”, señaló.

