Janet Barboza arremete contra Asmir Young: «Pasará a la historia como la amiga puñalera de Yahaira»

La farándula peruana está que arde con el enfrentamiento entre Janet Barboza y Asmir Young. Recientemente, la conductora de «América Hoy» arremetió con todo a Asmir Young, luego que ella diga que no la conoce. Aquí te resumimos todo el chisme para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo comenzó todo?

Asmir Young, excompañera de Yahaira Plasencia, soltó el chisme en un podcast contando que la ‘Reina del totó’ hacía que las demás cantantes de su orquesta la cubrieran cuando estaba cansada. Y eso no fue todo, Asmir reveló que Yahaira apenas cantaba dos canciones y el resto del show lo hacían ellas.

¿Y qué hizo Janet Barboza? ¡Le respondió con todo! La rulitos no se quedó callada y le tiró a Asmir, diciendo: «Esta joven que nadie conoce y que tampoco la iban a conocer se está haciendo famosa por Yahaira. Para mí es oportunismo absoluto».

Pero la cosa no se quedó ahí. Asmir Young, en modo pelea, dijo que no conoce a Janet Barboza y le aconsejó que se informe más sobre la música peruana.

«Yo a la Janet no la conozco para nada. Si ese es su comentario hacia mí, creo que entre peruanos hay que apoyarnos, no hay que minimizarnos. No está bien enterada de lo que está pasando en la industria nacional, ojalá que se ubique un poquito y que pueda buscar y saber más de la industria musical peruana y que apoye».

Janet Barboza ninguneó a Asmir Young

Ahora un nuevo capítulo. El reciente intercambio de palabras empezó cuando Asmir Young dijo que no sabía quién era Janet Barboza y que se ubique por decir que ella es oportunista tras contar detalles de su trabajo con Yahaira Plasencia. ¡Arrancó la batalla!

Janet Barboza, bien directa, le respondió: «Solo denme 30 segundos. Yo hablé de esta joven Samir Young, ¿no? Ay, ponme la chuleta, ¿cómo quieren que me aprenda alguien nuevo? Yo he opinado de lo que ella habló, porque para mí, va a pasar a la historia como la amiga puñalera de Yahaira Plasencia». ¡Directa al grano!

Además, Janet salió en defensa de Yahaira Plasencia. «Yo he hablado de las declaraciones inoportunas, declaraciones en mala onda hacia Yahaira Plasencia después de haber trabajado con ella. Diciendo inclusive que Yahaira no cantaba y que cantaba ella con su hermana, y que Yahaira descansaba. Cuando Ethel y yo sabemos que no es verdad, porque Yahaira en tu matrimonio (el de Ethel), además de bailar, cantaba. No se puede agarrar de la falda de alguien tratando de menospreciarla y contando infidencias».

Por otro lado, la conductora dijo que debió hacer lo que su compañera del género urbano hizo y aceptar que habló para tener fama. «La educación viene de casa, lo que hubiera sido chévere es que al igual que Handa que salió a apechugar y dijo: ‘Sí, saben qué yo lo estoy haciendo para hacerme popular’. Pero acá la chibola no reconoce nada. Eso es crianza. Ella lo que está buscando es terceros culpables para no asumir que la fregó».

Y lo más sorprendente, a Janet Barboza no le importa ni un poquito lo que piense Asmir Young de ella. Pero sí lo que piensa el público: «El Perú sabe de mi trayectoria. He descubierto artistas, les he dado tribuna y francamente lo que diga esa chica no me interesa».

También, la conductora de «América Hoy» soltó risas tras escuchar las declaraciones de la cantante y remarcó que solo es conocida por hablar de Yahaira Plasencia. «A mí me importa dos rábanos realmente», sostuvo. ¡Qué tal respuesta!

Esta pelea está que quema la farándula peruana. ¿Habrá más declaraciones? ¿Se calmarán las aguas? Estaremos pendientes a cualquier novedad de esta disputa.