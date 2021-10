Janet Barboza arremete contra Josimar: “Me molesta que hayan hombres como él”

Compartir Facebook

No se quedó callada. La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, lamentó la situación de María Fe Saldaña, quien hace poco confirmó que está esperando un hijo del salsero Josimar.

“Me da mucha pena ver a su joven expareja embarazada, en un estado muy avanzado y él divirtiéndose primero con una rubia, luego con la morena, es como que para él ‘borrón y cuenta nueva’, y a mí me molesta, me molesta que haya hombres como Josimar que la verdad no piensen en los sentimientos de las personas que van dejando atrás, pero no solo eso”, dijo Janet Barboza.

«Es una inmadurez (…) Por supuesto que lo ideal hubiera sido que se mantenga la pareja junta, por supuesto”, comentó, por su parte, Ethel Pozo.

“Ella está embarazada, tú sabes que una mujer cuando está embarazada, se te ponen todos los nervios a flor de piel”, agregó Janet Barboza. “Ella lo ha bloqueado, ella no quiere saber nada de él”, concluyó.

Josimar se luce con joven rubia y deja indirecta para María Fe: “Tú te lo pierdes”

¡No le guarda luto! El cantante no pierde el tiempo y se dejó ver con una guapa joven de pelo rubio y dejó un misterioso mensaje a su ex pareja.

Josimar Fidel no hace caso a las críticas de la supuesta infidelidad hacia María Fe Saldaña y se mostró muy feliz acompañado de una rubia. Este video fue compartido en su cuenta de Instagram.

Al parecer el salsero habría llevado a la joven a la celebración del cumpleaños de su mamá donde se lució muy emocionado, cantando su popular tema ”Tú te lo pierdes” y que sería una indirecta para su ex pareja.

