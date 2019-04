Janet Barboza asada con faltoso por recordarle su edad

La conductora Janet Barboza respondió con todo a un usuario que criticó la última foto que compartió en Instagram donde se luce con un vestido negro.

“Ya se nota la edad”, fue el comentario dejado por el faltoso, a lo que la popular ‘Rulitos’ responde: “y que quieres, ¿que sea joven eternamente?, no he encontrado la fuente de la juventud. Vaya, que manera de pensar. Ojalá no tengas hijas para transmitirles ese pensamiento retrógrado”.

Los seguidores de la cajamarquina le brindaron su respaldo y le aconsejaron no hacer caso, pues hay muchos “envidiosos”.