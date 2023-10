Janet Barboza asegura que fue agredida por personas cercanas a Paolo Hurtado: «Estamos ante una familia agresiva»

La popular presentadora de «América Hoy», Janet Barboza, nos ha dejado boquiabiertos con una revelación que está dando de qué hablar. Sus declaraciones están relacionadas a un ataque hacia ella por parte de personas cercanas a Paolo Hurtado. Acompáñanos para entender qué sucedió.

¿Qué le pasó a Janet Barboza?

En medio de todo el escándalo que ha surgido por los chats entre Jossmery Toledo y Paolo Hurtado y su relación amorosa fuera del matrimonio, Janet Barboza no pudo resistirse a expresar su opinión. Ella ha sido una de las voces más críticas en este asunto, arremetiendo contra Hurtado por su falta de lealtad hacia su familia.

Pero eso no es todo. Resulta que Janet vivió un momento de tensión el fin de semana pasado mientras disfrutaba de un paseo con su hija en un famoso centro comercial. La popular ‘Rulitos’ no se quedó callada y compartió públicamente que fue víctima de una agresión y amenazas por parte de personas que la reconocieron en público. ¡La que se armó!

Janet contó que estaba de compras junto a su hija, incluso se tomó fotos con algunos fans que la saludaban. De repente, un tipo con gorra le dio un golpe en el hombro y le soltó una amenaza. ¿Qué le dijo? «Me golpea el hombro y no me da la cara. Y me dice: ‘¿Así que te gusta hablar en televisión, no?'», nos cuenta Barboza.

El drama no termina ahí. Janet se dio la vuelta para averiguar quiénes eran estos misteriosos agresores. Resulta que eran tres personas, y se sospecha que una de ellas podría ser la hermana de Rosa Fuentes, la madre de los hijos de Paolo Hurtado. ¿Te lo puedes creer? Al principio, parecía un simple choque, pero Janet nos aclara que eso fue pura actuación, una artimaña intencionada para asustarla.

«Yo volteé para ver quién era y eran tres, ninguno me dio la cara, pero me comentan que sería la hermana de Rosa Fuentes. Me paré volteo y siguieron hablando: ‘así es como le gusta hablar a la gente en televisión’. Es decir, no fue un choque casual fue adrede», comentó bastante seria.

Janet pensó que era Paolo Hurtado

Luego de vivir este momento, Janet Barboza volvió a casa y se enteró de que Jossmery Toledo también denunciaba públicamente que había sido agredida por la hermana de Rosa Fuentes. Esto llevó a Janet a pensar que sus agresores no eran simples fanáticos de Paolo Hurtado, sino personas cercanas a él.

«Pensé que era ‘Caballito’ Hurtado por el porte, pero dije que no creo que se atreva en la calle a hacer esto. Luego me di cuenta de que era un chupe del futbolista, el alcahuete, queriendo ganar puntos con quien le iba a invitar un helado más tarde».

Y añadió: «Estoy de acuerdo con que Jossmery Toledo reciba medidas de protección. Estamos ante una familia agresiva, no fue un simple roce, fue un golpe de hombro».

De tal manera, según Janet Barboza, habría sido agredida por tres personas cercanas a Paolo Hurtado: un hombre cercano a Hurtado, quien le golpeó el hombro a Barboza; la hermana de Rosa Fuentes; y alguien más. Al parece, la relación entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo sigue causando estragos en el mundo de la farándula.