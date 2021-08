Janet Barboza asegura que no siente respeto por la ‘Urraca’: “No tiene moral, ni principios”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora revela que sí hay una rivalidad con Magaly Medina y asegura que no le tiene respeto pues no tiene moral ni principios.

¡No se queda callada! La popular ‘Retoquitos’ desmintió sobre las supuestas peleas que tiene Melissa Paredes y aclaró que no se ha dejado de hablar tras los comentarios que tuvo sobre su edad.

También puedes ver: Gino y su desatinado comentario con Rosángela tras culminar su carrera: “¿Quién se lo imaginaría?”

“Melissa es una chica súper linda, Edson tiene mucho talento y Ethel el carisma. Cada uno de nosotros aporta su granito de arena para sacar adelante el programa que tenemos y parte del estilo del espacio es chacotearnos entre nosotros”, indicó.

Aprovechó la oportunidad para arremeter contra Magaly, dejando a entrever que sí existe una rivalidad entre ellas: “Tengo 23 años en televisión, me he cruzado con todo tipo de personas. La única persona en televisión nacional con quien definitivamente no comparto ningún tipo de respeto, porque no tiene moral ni principios ya sabes quién es, sí, esa misma”, declaró para un diario conocido.

PAREJA DE LA ‘RULITOS’ ES DENUNCIADO POR NO PAGAR LA PENSIÓN DE SUS HIJOS

La pasa mal, Janet Barboza ya que su actual pareja Miguel Bayona ha sido acusado y denunciado por su ex pareja al no cumplir económicamente con sus hijos.

En el último programa de Magaly Medina la madre de los hijos de Miguel de 9 y 10 exigió el pago de la pensión que le corresponde a sus hijos el cual aún no es cancelado desde inicios del 2020.

Según información del programa de Magaly, Miguel se habría comprometido a pagar 1500 soles de manutención para sus hijos con Rosario Mossone. Conforme pasaron los meses el ex candidato al congreso no hizo ningún abono sumando una deuda de 29 mil soles por lo que el caso pasaría a instancias penales.

“Al existir un monto que él no cancele, se remitirá copias certificadas para que el Ministerio Público actúe y accione a través de proceso inmediato, obligación alimentaria de materia civil pasaría a materia penal”, explicó el abogado de Mossone.

También puedes ver: ‘Uchulú’ debutó en el ‘Circo de la Chola Chabuca’: “Hoy lloré de felicidad”