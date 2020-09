Janet Barboza asegura que Peluchín le tiene envidia: «Hicimos más rating»

Compartir Facebook

Janet Barboza, la popular «rulitos», durante una entrevista mostró otra vez las rencillas que tiene con el conductor. Según la conductora, sería él quien la para buscando, hablando sobre ella cada vez que se da la oportunidad.

Según la entrevista que dio a un diario local, el conductor le solo señala lo malo de las personas. Pero para ella, eso no le choca y además que la llame con el peculiar adjetivo de «la retoquitos», parece no importarle en lo absoluto.

A pesar de mostrarse libre de asperezas, la conductora no se guardó nada. Y calificó estos «ataques» de su físico como inexistentes. “Hay mequetrefes que para mí no existen”, dijo la ‘Rulitos’. ¡Tremendo dardo!

¿QUÉ PIENSA DEL CONDUCTOR Y SU PROGRAMA?

La «rulitos» no se guardó nada y también comentó acerca del nuevo programa de Peluchin, por lo que dijo no sentirse insegura. La conductora dejó en claro que el rating no miente, dejando tremenda línea entre ella y el conductor.

«Hay gente que no superará que hicimos más rating que ellos, aunque les duela«, dijo Janet Barboza. Se conoce que Rodrigo González estuvo estrenando nuevo programa pero que no llega a los punto que hacía en otro canal.

Pero ahí no quedó todo, Janet Barboza dijo sentir que para ella no existe esas personas que la señalan. «Hay personas que son irrelevantes en mi vida, cada quien con sus fantasmas o traumas», dijo cuando le preguntaron qué sentía cuando hablaban de ella.

En cuanto al programa de Rodrigo González, dijo «No me interesa, ayer estuve concursando en Señora Primavera en En boca de todos«. La conductora no se quedó callada y demuestra que no es una «rodriguista» más.

TAMBIÉN TIENE BRONCA A MAGALY

Se recuerda que la conductora Magaly Medina, hizo una donación de 12 toneladas de víveres de primera necesidad y ropa a más de 600 familias del asentamiento humano María de los Ángeles de Tablada de Lurín en Villa María del Triunfo.

Janet Barboza, volvió a lanzar tremendo dardo a la «Urraca» en sus redes sociales.

La «rulitos» comparó la ayuda social de Magaly, con las campañas políticas en los sectores de pobreza.

“Estas donaciones con logo en las bolsas me hacen recordar a esos políticos en campaña, donde hasta el lapicero que te regalan tiene el número por el cual votar”, escribió en su publicación de Twitter.